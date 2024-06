Ujawniono plan NATO. Tworzą korytarze dla wojska

"To taka strefa Schengen dla wojska"

- W szerokim zakresie nie mogę tego omawiać, bo jest to objęte różnego rodzaju tajnymi planami, ale jest to związane także z ćwiczeniami "Steadfast Defender 2024", które już się zakończyły. One m.in. sprawdzały możliwość przerzutu wojsk natowskich na różnych kierunkach, szybkości tego przerzutu z ominięciem różnego rodzaju barier administracyjnych. A więc jest to taka strefa Schengen dla wojska. Mamy też stworzone wspólne dowództwo operacyjne do tych spraw w Ulm w Niemczech - komentował w rozmowie z "Faktem" gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji.