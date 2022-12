Rosjanie mianowali nowego dowódcę Armii Zachodniej - czwartego od początku wojny

Poprzednim dowódcą Armii Zachodniej był generał pułkownik Żurawlew Ołeksandr Oleksandrowicz. Pełnił tę funkcję od listopada 2018 do lipca 2022, ale de facto od kwietnia 2022 był zawieszony w pełnieniu obowiązków. Generał porucznik Andrij Iwanowicz Syczewoj był dowódcą od lipca do sierpnia 2022 r., generał porucznik Roman Borysowycz Berdnikow - od sierpnia do września 2022 r. a generał pułkownik Siergiej Jurijowycz Kuzowlew - od listopada do grudnia 2022 r.