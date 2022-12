Znowu zawyły syreny w Engels. Kuriozalne tłumaczenie władz [RELACJA NA ŻYWO]

Taras pracuje w jednej z ogrzewalni działających w centrum Kijowa już od dwóch tygodni. Na początku nawet sobie nie wyobrażał jak ta praca będzie wyglądała. - Pracujemy w systemie zmianowym. Wymieniamy się średnio co 6-8 godzin, w zależności od ustaleń z kierownictwem. Jest nas siedmioro i na razie nie zanosi się na to, by załoga się powiększyła; po prostu nie ma takiej potrzeby - mówi mężczyzna.

Ogrzewalnia, w której pracuje Taras oferuje - podobnie jak inne podobne punkty - wodę, kawę, herbatę, herbatniki (a wszystko to bezpłatnie). Jest też generator, do którego są podłączone przedłużacze. Punkt jest też wyposażony w stoliki, krzesła, fotele, leżaki oraz internet. - Ze względu na to, że nasza ogrzewalnia jest konstrukcją tymczasową, toaleta w niej jest typu "bio", w odróżnieniu od ogrzewalni, które mieszczą się w szkołach, centrach handlowych itd. Mimo to mamy dużo ludzi i po krótkiej przerwie znów ich przybywa - relacjonuje rozmówca PAP.