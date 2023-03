Rosja strzeliła do własnej bramki. Jej armię rozłożyła korupcja

Jak można mówić o korupcji w Rosji bez odwoływania się do materiałów Transparency International? Nie wiem. To jest jak zniszczenie wszystkich podręczników socjologii, politologii, podręczników antykorupcyjnych. Może zamierzają wyciąć wszystkie informacje o nas? Nasze książki są nawet w Dumie Państwowej i to jest gigantyczna baza informacji, którą trzeba będzie ocenzurować. Nie wiem, w jaki sposób, ale najwyraźniej władze rozpoczną taką pracę. Z ciekawością przyjrzymy się, jak to będą robić.