Rosjanie wyśmiani. W tym żołnierze Putina walczą na froncie

Kolejny dowód na to, że dla Władimira Putina życie rosyjskich żołnierzy nic nie znaczy. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Ukraińcy wzięli do niewoli grupę okupantów. Mężczyźni czekali na transport obwodzie donieckim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że większość z nich jest koszmarnie wyposażona. W tym przypadku żołnierze Putina walczyli na froncie w gumofilcach, czerwonych pantoflach czy w butach do biegania. Ukraińcy zaskoczeni tym widokiem, postanowili go nagrać. Litości dla Rosjan nie mieli też użytkownicy Twittera, którzy pod nagraniem zostawiali prześmiewcze komentarze. "O mój Boże. Jeden z nich ma buty do tańca" - napisał jeden z internautów. Niewykluczone, że są to nowo zmobilizowani żołnierze, którzy w większości przypadków są wysyłani na front bez odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenia. W obwodzie donieckim przez całą zimę utrzymuje się niska bądź ujemna temperatura. Brak specjalistycznego obuwia na pewno nie działa na korzyść tak źle zorganizowanych Rosjan. "W końcu ktoś skrócił ich męki. Wyobraźcie sobie, że musicie w tym walczyć" - dodała jedna z użytkowniczek Twittera.