Szojgu zapowiada zmiany. "Prezydent Federacji Rosyjskiej podjął decyzję"

Siergiej Szojgu, szef rosyjskiego resortu obrony zorganizował we wtorek spotkanie, na którym przedstawił ważne plany dotyczące rozwoju armii. Poinformował, że prezydent podjął decyzję o zwiększeniu jej liczebności w ciągu trzech lat do 1,5 mln żołnierzy (obecnie jest ich ok. 770 tys.). Mają powstać nowe okręgi wojskowe, nowe poligony i nowe jednostki wojskowe. Ogłosił także zwiększenie dostaw broni i sprzętu dla wojska, które mają być zsynchronizowane z rozbudową armii. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczy, że ma to związek z "zastępczą wojną Zachodu z Moskwą".