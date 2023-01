Niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. "To jest cel Gierasimowa"

- Nasz kraj bardzo wyraźnie stwierdza, że udział obywateli Serbii we wszelkich konfliktach w innych krajach jest zabroniony, a to pociąga za sobą konsekwencje prawne – powiedział szef serbskiego ministerstwa obrony, wzywając Serbów do wstępowania do serbskiej armii.

Informacje o udziale Serbów w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji zaczęły krążyć w sieciach społecznościowych w połowie stycznia. Następnie w rosyjskich sieciach pojawiły się zdjęcia z rzekomo serbskimi bojownikami, którzy przybyli na Zaporoże, informuje portal.