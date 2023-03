Wrze na Kaukazie. "Sytuacja jest na rękę Rosji"

Górecki zaznacza, że "jeśli procedowane przez rząd gruziński ustawodawstwo zostanie przyjęte, spowoduje bardzo duże komplikacje w relacjach Tbilisi-Bruksela". - Gruzja nie dostała w 2022 roku statusu kandydata do UE, dostała perspektywę europejską. Obiecano jej także, że jeśli wypełni tzw. kamienie milowe, których jest 12, ma szansę na ten status. Gruzja, póki co wszystko pouchwalała, co jest potrzebne. Natomiast jeśli uchwali prawo uznawane za Unię jako niedemokratyczne - jak mówi Josep Borrell - to mimo osiągnięć na drodze integracji tego statusu nie będzie. To znów będzie powodowało protesty, bo Gruzini chcą wstąpić do Unii Europejskiej - dodaje.