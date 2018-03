Śmierć zadana nowiczokiem. Co oznacza sygnał Kremla?

Użycie Nowiczoka do próby zabójstwa Siergieja Skripala miało być manifestacją siły i świadomym przekroczeniem przez Rosję linii - twierdzi w rozmowie z WP Robert Cheda, były oficer Agencji Wywiadu.

"Nowiczok" to po polsku "nowicjusz", "świeżak". To też nazwa rodziny zabójczych związków chemicznych, których - jak podała brytyjska premier Theresa May - użyto do ataku na Siergieja Skripala, byłego oficera wywiadu wojskowego GRU, zwerbowanego przez brytyjskie służby. Choć nigdy dotąd oficjalnie nie odnotowano jego użycia, stał się on właściwie rosyjską wizytówką. Opracowany w latach 80-tych laboratoriach rosyjskich służb specjalnych środek paraliżujący, znacznie silniejszy niż słynniejsze od niego trucizny VX czy Sarin, był wytwarzany wyłącznie w Rosji, co praktycznie wyklucza możliwość, że za próbą zabójstwa Skripala mógł stać ktoś inny niż Federacja Rosyjska.