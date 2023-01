Rosjanie zamieniają miasto w koszary. To kolejny sygnał

Rosjanie przerzucają do Mariupola coraz więcej żołnierzy. W poniedziałek do miasta przybyły kolejne ciężarówki z rekrutami - alarmuje na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca wiernego władzom w Kijowie mera Mariupola. To kolejny sygnał, że Rosjanie zamieniają miasto w bazę wojskową.