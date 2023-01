Ruch Rosjan na Białorusi. Zagadkowe ładunki [NA ŻYWO]

Cisza i nadzieja na przeczekanie nie uratują Rosjan, którym nie udało się potępić terroru. Terroryści po nich przyjdą - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

- Chcę powiedzieć wszystkim tym w Rosji - i z Rosji - którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru… Chociaż wszystko doskonale widzą i wiedzą… Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby "przeczekania" tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was. Zło jest bardzo wrażliwe na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta o tych, którzy się go boją lub próbują narzekać. A kiedy przyjdzie do ciebie, nie będzie nikogo, kto by cię bronił - powiedział Zełenski.