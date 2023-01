Systemy Patriot w drodze do Polski

Niemcy zaoferowali Polsce umieszczenie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Szefowa niemieckiego resortu obrony wiadomość o gotowości na transfer systemów do Polski ogłosiła w listopadzie. Dzień po jej propozycji minister Mariusz Błaszczak informował, że "z satysfakcją" przyjął tę propozycję. Trzy dni później Błaszczak przekazał jednak, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie.