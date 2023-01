Pierwsza taka placówka w Polsce. Inwestycja, z której gmina może być dumna

Nowo wybrany wójt nie czekał długo z realizacją swojego pomysłu. Natychmiast złożono wnioski do programów Maluch Plus i Senior Plus realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Samorząd zgłosił również projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.