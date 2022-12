Miała zachwycać, a budzi kontrowersje. Kosztowała ponad 24 mln złotych

Zabytkowe kamienice, kościół świętego Krzyża i skwer - plac Metziga to jeden z najbardziej charakterystycznych zakątków w Lesznie. Część osób uważa, że budynek absolutnie nie pasuje do zabytkowej zabudowy i jest to cud, że konserwator zgodził się na takie "ustrojstwo". Kto w tych czasach korzysta z MBP? Dziwna inwestycja w epoce cyfryzacji. Będzie stała pusta za tyle milionów - słyszymy od Pani Justyny, mieszkanki Leszna. Tam dosłownie hula wiatr. Parę regałów i wolna przestrzeń. Kto to ogrzeje? Kto utrzyma ten moloch? - pyta pan Stanisław.