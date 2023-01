Kiedyś "Nowa Aleksandria" i ważny ośrodek w Polsce. Tak zmienił się dzięki środkom UE

"Polska Aleksandria" – bo tak nazywano miejscowość – swoją świetność straciła podczas rozbiorów Polski i odzyskała dopiero w latach PRL, kiedy zapadła decyzja o budowie Zakładów Azotowych, jednego z największych producentów nawozów sztucznych w Europie. To wtedy (po ukończeniu budowy w 1966 roku) do miasta przyjechało wielu fachowców, którzy postanowili założyć tu rodziny. Miejscowość rozrosła się do około 50 tysięcy mieszkańców i stała się jednym z większych ośrodków miejskich w województwie lubelskim.