Amerykański generał: "Rosja już została pokonana"

Zapytany o to, jak widzi koniec wojny i jak może wyglądać zwycięstwo Ukrainy, Jones powiedział, że konflikt może się przeciągnąć, ale jeśli Rosja jest skłonna wynegocjować ugodę, która byłaby do zaakceptowania przez naród ukraiński, to dokument taki powinien zawierać zobowiązanie Moskwy do nienapadania innych krajów.