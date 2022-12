Ukraina w NATO? Jednoznaczna odpowiedź weterana

Czy w 2023 r. Ukraina na szanse wejść do NATO? Mateusz Ratajczak pytał o to w programie "Newsroom WP" płk. rez. Piotra Lewandowskiego. Weteran wojen w Iraku i Afganistanie odpowiedział jednoznacznie. - Osobiście nie wierzę, żeby istniała jakakolwiek szansa na przyjęcie Ukrainy do NATO, gdy związana jest otwartym konfliktem z Rosją. Założenia statutowe NATO uniemożliwiają przyjmowanie krajów, które są w stanie otwartej wojny i mają nieuregulowane granice z sąsiadami. Odpowiedź brzmi: nie - przyznał płk. rez. Piotr Lewandowski. - Mogą być sygnały, ale bardziej polityczne niż związane z działaniem rzeczywistym. Ukraina nie ma na to szans w najbliższym czasie - zastrzegł weteran.

