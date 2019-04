Rosja pozwana ws. zestrzelenia boeinga nad Donbasem

Rodziny ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło pięć lat temu nad Donbasem, złożyły skargę przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na pokładzie zestrzelonej maszyny z Malezji było 289 osób.

Bliscy ofiar wprost oskarżyli Rosję i podkreślili, że to Kreml bezpośrednio ponosi odpowiedzialność za katastrofę lotniczą. Autorzy skargi zwrócili również uwagę na to, że rosyjskie władze nie zarządziły własnego śledztwa w tej sprawie..

Eksperci winią Rosję

Skarga do strasburskiego Trybunału to efekt wyników pracy międzynarodowej grupy śledczej. W raporcie przedstawionym w maju 2018 r. eksperci uznali, że to Rosja jest odpowiedzialna za tragedię pasażerów rejsu MH17.