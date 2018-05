To już oficjalne. BUK, z którego zestrzelono MH17 należy do Rosji

System rakietowy BUK, za pomocą którego zestrzelony został boeing malezyjskich linii lotniczych nad Donabasem, należy do 53. brygady przeciwlotniczej w Kursku w Rosji - ustalili śledczy z międzynarodowego zespołu śledczego JIT.

Śledczy z zespołu, któremu przewodniczy Holandia zaprezentowali swoje ustalenia podczas konferencji prasowej w Utrechcie. Według prokuratorów, nie ma wątpliwości, że samolot Malaysia Airlines wraz z 298 pasażerami został strącony nad Donbasem za pomocą rakiet Buk należącego do rosyjskiej armii. Jak oznajmili śledczy, zebrali wystarczająco dużo "legalnych i przekonujących dowodów", by zostały uznane przez sąd.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in odłamki i obudowę rakiet wraz z ich numerami seryjnymi oraz sześć innych faktów pozwalających na identyfikację konkretnego systemu, którego użyto do zniszczenia samolotu. Dzięki nim oraz fotografiom z mediów społecznościowcyh, śledczy byli w stanie udokumentować i prześledzić całą trasę, jaką przebył BUK z jednostki przeciwlotniczej w Kursku, aż do miejscowości Sniżne we wschodniej Ukrainie. Stamtąd wystrzelona została rakieta, która strąciła MH17. Zaprezentowano także wideo obrazujące lot rakiety.