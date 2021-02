Rosja. Nie żyje lekarz, który zajmował się Aleksiejem Nawalnym

"Z przykrością informujemy, że zastępca naczelnego lekarza do spraw anestezjologii i reanimacji szpitala ratunkowego nr 1, asystent oddziału Omskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, dr nauk medycznych Maksimiszin Siergiej Walentinowicz zmarł nagle" - przekazał omski szpital w oświadczeniu. Nie podano jednak przyczyny śmierci lekarza.

To właśnie do tego szpitala, na oddział kierowany przez Maksimiszina, trafił w sierpniu ubiegłego roku Aleksiej Nawalny. Przewieziono go tam wprost z samolotu, w którym opozycjonista nagle źle się poczuł.