Rodzina 500 plus. Sprawdź, ile pieniędzy mogą stracić rodzice, którzy nie złożą wniosku o przyznanie 500+ do końca września

Rodzina 500 plus. Rodzice, którzy nie złożą wniosku o przyznanie świadczenia 500+ do końca września mogą stracić 1500 złotych. Sprawdź, gdzie oraz w jakich terminach należy złożyć dokumenty.

Rodzina 500 plus – komu przysługuje świadczenie i jak złożyć wniosek?

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18. Roku życie, bez względu na dochód rodziny. Według szacunków resortu, dzięki tej zmianie ze świadczenia skorzysta około 6,8 milion osób, czyli niemalże dwa razy więcej niż dotychczas. Wiadomo, że osoby, które mają przyznane do 30 września 2019 świadczenie wychowawcze na drugie oraz kolejne dzieci, mają złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na wszystkie dzieci. Dużym udogodnieniem jest możliwość składania dokumentów przez internet. Należy to wykonać za pośrednictwem internetowego serwis banku, portalu PUE ZUS lub portalu Emp@tia. Od 1 sierpnia 2019 wniosku o przyznanie świadczeń można również składać listownie lub bezpośrednio w urzędzie.