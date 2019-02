Rodzice nie mogą sprowadzić ciała córki do Polski

Nie żyje 14-letnia Gabrysia z Bydgoszczy. Od ponad roku zmagała się ze złośliwym rakiem kości. Teraz jej rodzice apelują o pomoc finansową. Bez pieniędzy nie uda im się sprowadzić ciała dziewczynki do Polski. Zorganizowali zbiórkę.

Gabrysia zmarła 22 lutego w Niemczech. Po długiej i kosztownej walce z rakiem kości. Rodzice zbierali pieniądze na pomoc dla 14-letniej córki, teraz znów proszą o wsparcie finansowe. Nie mają za co sprowadzić ciała dziewczynki do Polski.

Jak czytamy w opisie zbiórki, rodzice "przegrali walkę o życie córki, stracili sens życia, ale również środki do życia". Przez to nie tylko nie mogą sprowadzić ciała Gabrysi do Polski, ale również jej pochować.