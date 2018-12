Nie żyje Polak ranny w zamachu w Strasburgu

Przykra wiadomość dotarła do nas z Francji. Nie żyje Bartosz Niedzielski, który był jedną z poszkodowanych osób w zamachu terrorystycznym w Strasburgu. O jego śmierci na Twitterze poinformowała siostra. To piąta śmiertelna ofiara zamachu.

Przypomnijmy, 11 grudnia w Strasburgu doszło do ataku terrorystycznego. Terrorysta otworzył ogień z broni maszynowej do tłumu na jarmarku świątecznym. Trzy osoby wtedy zmarły, dwanaście innych zostało rannych. Wśród nich był pochodzący z Katowic Bartosz Niedzielski.

- Tamtego dnia Bartek poszedł na koncert do jednego z klubów. Jeszcze zanim koncert się rozpoczął, Bartek razem ze znajomym dziennikarzem z Włoch i dwoma muzykami stali przed wejściem. Wyszli zapalić. Wtedy zobaczyli zamachowca z bronią. Od świadków wiemy, że rzucili się, żeby go powstrzymać. Dzięki nim drzwi zostały zamknięte, sprawca nie wszedł do środka. Inaczej doszłoby do masakry. Byłoby jak w paryskim klubie Bataclan, gdzie terroryści strzelali do ludzi jak do kaczek – opowiadali w rozmowie z portalem gazeta.pl mieszkający w Strasburgu Renata i Bogusław Bojczukowie.