Rocznica katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński: Polska musi zwyciężyć

Mija 9 lat od katastrofy smoleńskiej. Jak co roku na Krakowskim Przedmieściu przemawiał m.in. Jarosław Kaczyński. - Pamiętajcie o tej tragedii, o tych, którzy zginęli. Ale pamiętajcie także o tym, że musimy jeszcze bardzo wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty - zaapelował prezes PiS.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (PAP)

Prezes PiS podkreślił, że wyprawa polskiej delegacji do Smoleńska nie była zwykłym wyjazdem. Według niego to była próba odzyskiwania prawa do prawdy.

- Ta prawda była i jest ciągle przez bardzo wielu kwestionowana, ale jeżeli chcemy odzyskać to, co się należy, to znaczy status wielkiego, europejskiego narodu, to musimy o tę prawdę walczyć. I rozumiał to dobrze prezydent Lech Kaczyński i my to dzisiaj rozumiemy, rozumie to nasz obecny prezydent Andrzej Duda - mówił Jarosław Kaczyński.

- Nie pozwalamy tym, którzy jej nie chcą, którzy się jej przeciwstawiają, by odnieśli sukces. By zamknęli nam usta, by (...) poddali amnezji pamięć narodu, o tym jak było naprawdę, jak wyglądała polska historia, ile w niej było bohaterstwa, poświęcenia i walki o te najwyższe wartości, z wolnością na czele. I dlatego musimy tą drogą iść dalej. Tą drogą idzie obecny prezydent, rząd i jest niezmiernie ważne, byśmy wszyscy, jak najwięcej Polaków to rozumiało i szło dalej tą drogą – dodał Kaczyński na uroczystościach związanych z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej.

Zobacz także: Morawiecki złożył kwiaty pod tablicą upamiętniająca ofiary katastrofy w Smoleńsku

Prezes Kaczyński podkreślił, że "Polska musi zwyciężyć". - Musimy pamiętać o przyszłości - mówi Kaczyński, dodając, że nadchodzi czas rozstrzygających decyzji.

Pojawił się również apel ze strony prezesa PiS. - Pamiętajcie o tej tragedii, o tych, którzy zginęli. Ale pamiętajcie także o tym, że musimy jeszcze bardzo wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty, miał poczucie siły, znaczenia i wewnętrznej sprawiedliwości - zaznaczył Jarosław Kaczyński na Krakowskim Przedmieściu.

Warto podkreślić że na Krakowskim Przedmieściu manifestowali działacze KOD i Obywateli RP. Wywiesili transparent z napisem "Kłamca". Gdy zaczął przemawiać Jarosław Kaczyński, jedni skandowali: "Jarosław", a protestujący: "kłamca".

Andrzej Duda: straciliśmy to co dla nas najlepsze

Z kolei Andrzej Duda mówił, że Lech Kaczyński "chciał Polski silnej i to był przesłanie jego życia". - Tamten lot do Smoleńska to nie był sentymentalny wyjazd na groby polskich oficerów – podkreślił prezydent Duda.

- Muszę Wam powiedzieć, że ten ból jest odczuwalny w Pałacu Prezydenckim do dzisiaj. A ja cały czas, kiedy zamknę oczy to widzę salę, gdzie stały trumny naszych przyjaciół - zaznaczył Andrzej Duda.

- Kiedy dzisiaj, po 9 latach, patrzymy na nas i na Rzeczpospolitą, to powiedzmy otwarcie, jesteśmy jak człowiek, który utracił rękę. Ona nie odrośnie. Tak samo jak nic ich nie zastąpi. Oni odeszli i bardzo ich brakuje - mówił prezydent, podkreślając, że jako naród "straciliśmy to, co bez wątpienia najlepsze".