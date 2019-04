Rocznica katastrofy smoleńskiej. Andrzej Duda i Marta Kaczyńska na Wawelu

Prezydent Andrzej Duda w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej oddał hołd spoczywającej w krypcie katedry na Wawelu parze prezydenckiej: Lechowi i Marii Kaczyńskim. Pamięć rodziców uczciła też Marta Kaczyńska.



- Tamten dzień to był również dzień, który uświęcił to miejsc. To wielki dorobek serc Polaków, to wielki dorobek naszych serc, że umieliśmy wtedy stanąć razem ponad wszelkimi podziałami, być tutaj, niezależnie od poglądów, niezależnie od wiary. Wszyscy byliśmy wtedy zjednoczeni - mówi prezydent na nagraniu.