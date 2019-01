Robert Biedroń uderza w Jarosława Kaczyńskiego. Twierdzi, że jest "niedostosowany społecznie"

- Ten facet niszczy wszystko - powiedział o Jarosławie Kaczyńskim Robert Biedroń. Jednocześnie nazwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości jednym z najbogatszych ludzi na świecie, bo "posiada cały kraj, kontroluje prezydenta, premiera i parlament".



Dla Roberta Biedronia koalicja z PiS jest niewyobrażalna (East News, Fot: Adam Jastrzębowski)

- To największe zagrożenie po 1989 roku - tak o Jarosławie Kaczyńskim i zaufaniu wielu Polaków do prezesa PiS mówił Robert Biedroń. Był gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24.

Zdaniem Biedronia Kaczyński to "facet, który niszczy wszystko". Jest też według niego "społecznie niedostosowany". - Objawia się to tym, że można nie mieć konta w banku, ale można mieć bank, jak wiemy już dzisiaj. To luksus, na który może sobie pozwolić kilku najbogatszych na świecie i do nich należy prawdopodobnie dzisiaj także Jarosław Kaczyński - ocenił Biedroń, nawiązując do afery ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą".

- Posiadanie całego kraju, 40-milionowego i kontrolowanie prezydenta, premiera, parlamentu stawia chyba wśród jednych z najbogatszych ludzi na świecie - dodał.

Przyszłość Biedronia

Jakie były prezydent Słupska ma plany na siebie? W niedzielę odbędzie się konwencja, na której przedstawi nazwę, zespół liderów i pakiet propozycji programowych tworzonej przez siebie partii.

Zdradził też swoją strategię na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wystartuje w nich, ale jeśli wygra, nie przyjmie mandatu. Jak tłumaczył, chce, by jego drużyna znalazła się w PE, a większość Polaków nie zna jeszcze nazwisk ludzi, którzy idą z nim do europarlamentu.

Zapytany o możliwą koalicję, podkreślił, że "wcale nie jest mu blisko do PO". - Ale jeżeli miałbym tworzyć w przyszłości koalicję, to wiadomo, że bliżej będzie mi do koalicji z Platformą Obywatelską i niewyobrażalna jest dla mnie koalicja z Kaczyńskim - zaznaczył.

