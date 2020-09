Rekonstrukcja rządu. Wiadomo, które ministerstwo obejmie Jarosław Gowin

Dotychczas szefową Ministerstwa Rozwoju była najbliższa współpracownica Jarosława Gowina Jadwiga Emilewicz. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiała pożegnać się z ministerialną teką.

Rekonstrukcja rządu. Gowin za Emilewicz

Do informacji o nowej roli Jarosława Gowina w rządzie dotarło radio RMF FM. Z najnowszych ustaleń liderów Zjednoczonej Prawicy wynika, że prezes Porozumienia powróci na fotel wicepremiera i przejmie od Jadwigi Emilewicz Ministerstwo Rozwoju.

Dotychczasowa szefowa resortu rozwoju po utracie stanowiska w rządzie, może trafić do kancelarii premiera. Według innego scenariusza Emilewicz mogłaby wystąpić z Porozumienia i wówczas objąć stery innego ministerstwa. Obecna minister rozwoju nie może jednak wstąpić do żadnej z pozostałych partii należących do Zjednoczonej Prawicy, bo zakazuje tego umowa koalicyjna.