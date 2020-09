Rekonstrukcja rządu. Terlecki dosadnie o koalicjantach

Rekonstrukcja rządu. Ryszard Terlecki ustawia Ziobrę w szeregu

Ryszard Terlecki szczerze odniósł się również do zapowiadanego powrotu do rządu Jarosława Gowina. Szefa klubu PiS stwierdził, że "nieprzyjemny epizod" z prezesem Porozumienia, jaki miał miejsce wiosną, kiedy ten sprzeciwił się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja, sprawia, że jego powrót do rządu cieszy go umiarkowanie.