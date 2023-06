Ranny 14-latek. Ktoś strzelił mu w głowę

Ostatecznie, mężczyzna został postawiony w stan oskarżenia o nieumyślne narażenie swojego syna na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 47–latek przyznał się do winy. Rzeczniczka dodaje: "Twierdził, że strzelając do drzewa na terenie swojej posesji po prostu nie zauważył nastolatka". Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.