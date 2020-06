Rafał Trzaskowski: Andrzej Duda zgodził się na nierówne zasady walki

Rafał Trzaskowski o otwieraniu uzdrowisk i pomocy branży turystycznej

- Myśleli, że jak przez pięć dni będziemy zbierać podpisy, tylko przez pięć dni, to, że będziemy mieli problem. A władza zgotowała nam olbrzymi festiwal zaangażowania, odpowiedzialności i przede wszystkim zorganizowała nam festiwal wielkiej energii, którą tutaj na Dolnym Śląsku czuć gdziekolwiek się jedzie i za to też olbrzymie podziękowania – mówił Rafał Trzaskowski w Jeleniej Górze.

- Te gminy, które zależą w dużej mierze od turystyki czy właśnie od uzdrowisk. Dokładnie to samo, pamiętacie państwo, mówiliśmy na Pomorzu Zachodnim i dzisiaj konieczny jest jasny, racjonalny plan otwierania uzdrowisk oraz pomagania branży turystycznej. To jest dzisiaj absolutny fundament, o tym rozmawiamy, to jest też nasz apel do rządzących – powiedział.