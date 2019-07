Rada Unii Europejskiej z prezydencją Finlandii. Dla Polski to może być kłopot

Prezydencja Finlandii w Radzie UE może być problematyczna dla państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski. Finowie mają ambitne priorytety: ochronę klimatu i praworządności.

Finowie stawiają na ochronę klimatu

"Jest bardzo ważne, żeby UE mówiła tu jednym głosem", powiedział w ostatni piątek w Helsinkach. Tradycyjną, pierwszą roboczą wizytę w kraju, który świeżo objął prezydencję, złożyła w Finlandii Komisja Europejska. Z Brukseli przyleciała oczywiście samolotem. Gdyby miała się spełnić wola Finów, Unia Europejska powinna uzgodnić, że do 2050 r. będzie gospodarowała w sposób neutralny, zatem bez emisji szkodliwego dla klimatu CO2. 24 państwa UE przystały już na ten cel. Cztery pozostałe - państwa Grupy Wyszehradzkiej, Finowie chcą skłonić do zmiany decyzji. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja domagają się wyrównania finansowego dla krajów szczególnie dotkniętych skutkami zwrotu energetycznego. W następnych miesiącach mają się toczyć rozmowy na ten temat.

Rozsądnie i spokojnie

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chwalił podczas pobytu w Helsinkach spokój i rozsądek Finów. - Finlandia zawsze decydowała się na wybór europejskiej drogi. Zwłaszcza teraz Europa potrzebuje przywództwa i stabilności, co reprezentuje Finlandia - powiedział Juncker zwrócony do premiera Rinne.

Sama Finlandia chce dać dobry przykład. Według planów nowego rządu, do 2035 r. między Helsinkami i Laponią nie ma być wydzielony więcej ani gram CO2. Do 2050 r. kraj chce osiągnąć wręcz "negatywną emisję" CO2, czyli będzie pochłaniane więcej dwutlenku węgla niż emitowane do atmosfery. Finowie są zaalarmowani, bo obecne lato jest najbardziej gorące w historii, a i w ubiegłym roku całymi tygodniami panowały nietypowo wysokie temperatury. Kiedy na północnym kole podbiegunowym odnotowano w ubiegłym tygodniu ponad 30 stopni Celsjusza, meteorolog Mika Rantanen z Uniwersytetu Helsinki napisał na Twitterze: "W fińskiej historii klimatycznej nie ma zdarzeń, który by pokazały, że kiedykolwiek było wczesnym latem bardziej gorąco niż dzisiaj".

Pieniądze za praworządność

Przewodniczący Rady UE Antti Rinne ma jeszcze do załatwienia porachunki z państwami V4 nie tylko w temacie ochrony klimatu, ale też przestrzegania praworządności - zwłaszcza z Polską i Węgrami. Wobec obydwu krajów KE uruchomiła procedurę ws. naruszania prawa UE. W budżecie UE na lata 2021-2017 wypłaty funduszy unijnych mają być uzależnione od przestrzegania praworządności. Jak ma to wyglądać, budzi kontrowersje. Polska i Węgry, które należą do największych beneficjentów UE, rękoma i nogami bronią się przed taką regulacją. Siedmioletnia perspektywa budżetowa KE opiewa na 1,13 biliona euro. Dla Finlandii, która należy do płatników netto, to za dużo.