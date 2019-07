Przywódcy UE w Kijowie. Zapowiadają dalsze wsparcie dla Ukrainy

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy UE zapowiedzieli, że nałożone z powodu aneksji Krymu sankcje wobec Rosji zostaną utrzymane.

Słowa prezydenta Ukrainy potwierdził Donald Tusk, który zapowiedział, że UE nadal będzie wspierać integralność i suwerenność tego kraju. - Nie uznawaliśmy i nie uznajemy bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola (w ukraińskim prawie jest on oddzielną jednostką administracyjną). Zaledwie kilka dni temu UE jednogłośnie przedłużyła sankcje przeciwko Rosji na kolejnych sześć miesięcy. Pozostaną one w sile do pełnej implementacji mińskich porozumień - oświadczył szef Rady Europejskiej.