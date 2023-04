Putinowi nie będzie do śmiechu. G7 rozważa radykalne rozwiązanie

Ograniczenia zmniejszył o prawie połowę wartość eksportu z UE i krajów G7 do Rosji. Według Trade Data Monitor, obecnie wartość towarów wysyłanych do kraju agresora z Europy, USA, Kanady i Japonii to ok. 66 mld dolarów. Według G7 to wciąż za dużo, zwłaszcza że Moskwa znajduje sposoby na obejście sankcji i importuje część towarów przez kraje trzecie.