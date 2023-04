Omijają sankcje. Do Rosji trafia coraz więcej chipów

Instytucje handlowe w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej odnotowały gwałtowny wzrost ilości chipów i innych komponentów elektronicznych wysyłanych do Rosji przede wszystkim przez Armenię, Kazachstan i kilka innych krajów - podał "New York Times". - To łańcuch dostaw, który jest bardzo, bardzo duży, bardzo złożony i niekoniecznie przejrzysty. Chipy są naprawdę wszechobecne - powiedziała Sara V. Stewart z Silverado Policy Accelerator.