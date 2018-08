Putin rozmawia z Merkel o Nordstream 2

Władimir Putin dotarł na rozmowę z Angelą Merkel. Niemiecka kanclerz gości rosyjskiego przywódcę po raz pierwszy od niemal pięciu lat. Na krótkim briefingu prasowym zdradzili, jakie kwestie będą omawiać.

Putin przekonywał, że gazociąg Nordstream 2 to projekt "czysto ekonomiczny". Prezydent Rosji zapewnił, że wraz z niemiecką kanclerz doprowadzą go do finalizacji. Wielomiliardowa inwestycja spowoduje, że tranzyt rosyjskiego gazu do Niemiec będzie odbywał się niezależnie od Polski czy Ukrainy. Nie podoba się to nie tylko tym krajom, ale i Stanom Zjednoczonym. Donald Trump powiedział, że Niemcy staną się "zakładnikiem Rosji".