Przeszukanie w klasztorze. Jest oświadczenie prokuratury

W wyniku przeszukania klasztoru dominikanów w Lublinie, zakon oczekuje wyjaśnień od odpowiedzialnych za tę decyzję . - Nie zgadzamy się na traktowanie nas jako narzędzia do prowadzenia sporów międzypartyjnych - oświadczył o. Szymon Popławski OP.

"W realizacji powyższego postanowienia od 10 grudnia 2024 r. podejmowane były czynności zmierzające do zatrzymania podejrzanego i doprowadzenia go do aresztu śledczego. W tym celu funkcjonariusze Policji dokonali kontroli wszystkich znanych adresów, w których podejrzany mógł przebywać. Dokonano przeszukań mieszkań i innych nieruchomości w kilku różnych lokalizacjach. Czynności te dały wynik negatywny, miejsce pobytu podejrzanego było nieznane" - czytamy w komunikacie.