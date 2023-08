Prześwietlamy białoruską armię

Dwa pod Grodnem i jeden pod Brześciem. Są to główne ośrodki szkoleniowe Zachodniego Dowództwa Operacyjnego z dowództwem w Grodnie. W odległości mniejszej niż 100 km od granicy znajdują się także poligony lotnicze w Różanach i Domanowie. Ćwiczenia na nich odbywają się regularnie przynajmniej raz na dwa miesiące. Białorusini zgrywają na nich najpierw plutony, potem kompanie i bataliony. We wrześniu, jak co roku, wyjadą kompletne brygady, liczące do 3,5 tys. żołnierzy.