Dewastowani na "tyłach". Wokół Krymu trwa walka na wyniszczenie

Rosjanie na Krymie utrzymują oddziały 58. Armii Ogólnowojskowej i 22. Korpusu Armijnego Floty Czarnomorskiej. Na półwyspie stacjonuje ok. 50 tys. żołnierzy. Większość z nich, ok. 60 proc., to logistycy. Pozostali to żołnierze jednostek, które są podczas odpoczynku operacyjnego, i poborowi, którzy stanowią uzupełnienie strat.