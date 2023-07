Strategiczne 1200 km. Linia najcięższych walk w Ukrainie

Na pierwszy rzut oka nie jest to być może wynik imponujący, ale pamiętać tu trzeba o warunkach, w jakich walczą. Co ważniejsze Ukraińcy dokonali tego przy znacznie mniejszych stratach niż robili to Rosjanie rok wcześniej. W dodatku ci nie atakowali głęboko osadzonych linii obronnych - wzmocnionych polami minowymi. Bo to nie same okopy stanowią problem, ale pola minowe, które strzegą podejścia do nich.