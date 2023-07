Siły się wyrównają. Śmiercionośna broń w rękach Ukrainy

- To, co DPICM (dwufunkcyjna ulepszona amunicja konwencjonalna - red.) wnosi do pola walki, to zdolności przeciwpancerne i przeciwpiechotne. Może być załadowana albo ładunkami kumulacyjnymi, które przebijają pancerz, albo amunicją odłamkową, która jest przeciwpiechotna. Oczywiście są to zdolności, które byłyby użyteczne w jakimkolwiek typie operacji ofensywnych - mówił przed szczytem NATO w Wilnie rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder.