Uzbrojone bandy od dawna terroryzują Rosję. Bunt tylko temu dowodzi

Jak informuje portal KavkazRealii, żołnierze kontraktowi 136. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych z Dagestanu odmówili wykonania rozkazów na froncie i wrócili do stałego punktu rozmieszczenia jednostki w Bujnaksku. Informacja o tym wyciekła do mediów przypadkiem, kiedy sprawa jednego z żołnierzy, Zaura Batyrchanowa, trafiła do sądu administracyjnego.