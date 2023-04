Popłoch w rosyjskiej armii. Panicznie boją się otrucia

Z dużym prawdopodobieństwem była to zagrywka ukraińskiej propagandy, która miała zniechęcić Rosjan do okradania cywili. Tak bardzo wryło się to w świadomość agresorów, że co jakiś czas powtarzały się mniej lub bardziej absurdalne doniesienia o przypadkach zatrucia rosyjskich żołnierzy.