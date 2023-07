Głodowe pensje w MON u Błaszczaka

- Oznacza to, że nie ma tych uprawnień, które posiadają mundurowi, np. emerytalnych, ale też nie musi spełniać np. norm zdrowotnych i sprawności fizycznej. To pozwala pełniej, efektywniej zagospodarować potencjał osób, w tym wykonujących specyficzne, wymagające głębokiej wiedzy zadania. To nie tylko prace pomocnicze, ale np. prawne, księgowe, obsługa zamówień publicznych, analizy etc. - mówi w rozmowie z WP dr Michał Piekarski, specjalista ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego.