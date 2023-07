Zamieszanie. Polska rozważa sprzedaż, chociaż ma tylko 12 systemów

- Norweskie pociski NSM są uznawane za dobrą broń. Trudno wykrywalne przez radary, mogą manewrować w drodze do celu. Są stosowane do atakowania zarówno na powierzchni morza, jak i lądów. Co więcej, na ich bazie powstał wariant JSM (Joint Strike Missile), który może przenosić samoloty F-35, które wkrótce trafią do Polski - mówi Jakub Link-Lenczowski, wydawca Militarnego Magazynu MILMAG.