Harpoony z Danii wspomogą obrońców Ukrainy. Ochronią morską granicę

Ukraina zresztą już używa systemu Harpoon dzięki arsenałowi przekazanemu z Wielkiej Brytanii. Wsparcie od Danii uzupełni więc ewentualne niedobory. Duńczycy nie będą w najbliższych dniach jedynym krajem, który zasili militarny potencjał ukraińskiej obrony - w poniedziałek sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że około 20 państw obiecało Ukrainie większą pomoc zbrojeniową. Broń przesłana ma być między innymi z Czech, Włoch, Grecji, Norwegii i Polski. Dania, oprócz pocisków Harpoon, przekazuje swój system startowy. To jednak, jak powiedziała w programie stacji TV2 Denmark duńska premier Mette Fredriksen, "to tylko część tego, o co prosiła Ukraina i czego potrzebują do walki".