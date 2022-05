Włochy wchodzą do gry. Ogłosili plan pokojowy dla Ukrainy

W drugim etapie mają rozpocząć się międzynarodowe negocjacje w sprawie statusu Ukrainy. Założeniem jest jej neutralność z gwarancjami bezpieczeństwa. Status ten powinien również oznaczać nieskrępowaną akcesję do UE. Do tych efektów doprowadzić by mogła międzynarodowa konferencja pokojowa. W trakcie można podjąć próbę rozwiązania "sporu terytorialnego" między Rosją a Ukrainą. Jak pisze "La Repubblica", Rzym zakłada pełną autonomię Krymu i Donbasu z gwarancjami praw do przynależności językowej i kulturowej, ustanowienie pełnego samorządu i niezależnego bezpieczeństwa, ale z zachowaniem integralności terytorialnej Ukrainy.