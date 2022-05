Miliony ton zboża czekają w ukraińskich portach. Zełenski apeluje o broń, która rozwiąże ten problem

Ukraiński prezydent podał od razu rozwiązanie problemu, który może doprowadzić do kryzysu żywnościowego na całym świecie. Jego zdaniem sytuację można rozwiązać środkami wojskowymi i zaapelował w związku z tym do partnerów zagranicznych o dostarczenie Ukrainie niezbędnej broni, która doprowadziłaby do zakończenia blokady ukraińskich portów.