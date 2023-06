Burza w Rosji. Nie tylko generał Surowikin był cichym wspólnikiem Prigożina?

Gen. Surowikin ostatni raz pokazał się na nagraniu opublikowanym w weekend. Siedząc za biurkiem i trzymając karabin na kolanach, apelował do wagnerowców, aby zatrzymali swój marsz na Moskwę, by nie doszło do większego rozlewu rosyjskiej krwi. Jednak amerykańscy urzędnicy twierdzą, że rebelia była prawdopodobnie wspierana przez kilku rosyjskich generałów. Sam Surowikin mógł wiedzieć o przygotowaniach Jewgienija Prigożyna do buntu.