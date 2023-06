Generał Armagedon pomocnikiem Prigożyna? Sensacyjne informacje wywiadu USA

Co więcej, amerykańscy urzędnicy twierdzą, że jest to wysoce prawdopodobne, że również inni rosyjscy generałowie mogli wspierać bunt wagnerowców, żeby siłą zmienić kierownictwo Ministerstwa Obrony. Jak pisze "New York Times" obecni i byli urzędnicy amerykańscy uważają, że Prigożyn nie rozpocząłby buntu, gdyby nie wierzył, że inni kluczowi wojskowi go nie poprą.