"Pilna potrzeba". Biały Dom bliski przełomowej decyzji dla Ukrainy

ATACMS (Army Tactical Missile System) mają zasięg około 300 km, co umożliwi siłom ukraińskim atakowanie rosyjskich celów daleko za linią frontu. Dotychczas prezydent Biden nie wyraził zgody na ich przekazanie, częściowo z obawy, że Ukraina może użyć go do uderzenia na terytorium Rosji i doprowadzić do eskalacji konfliktu w szerszą wojnę z Zachodem.